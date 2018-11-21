Независимые АЗС готовы опустить цены на бензин до 30 рублей за литр

Глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что независимые АЗС продают бензин по той стоимости, которую им установили, но сектор устроила бы цена по 30 рублей за один литр. Об этом он сообщил на пресс-конференции о проблемах топливного рынка, пишет НСН.

Он отметил, что заправки, которые непосредственно обеспечивают большое количество отдаленных регионов, выполняют важную роль с точки зрения инфраструктуры и энергоснабжения страны.Они продают бензин по той стоимости, котую им установили, хотя независимому сектору можно продавать по любой цене.

«Дайте только нормальную маржинальность, которая будет больше 3 рублей на литр, которая позволит зарабатывать и отправлять средства на реинвестиции, покрывать издержки амортизации и вкладываться в развитии», - сказал Баженов.

Он отметил, что к топливному кризису в России привели экономическая и налоговая политика, а также монополия рынка.