Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Независимые АЗС готовы опустить цены на бензин до 30 рублей за литр

Екатерина Масло
21:32 21.11.2018
По словам главы аналитического центра Независимого топливного союза, независимые АЗС продают бензин по той стоимости, которую им установили. Однако сектор бы устроила цена по 30 рублей за литр.
Независимые АЗС готовы опустить цены на бензин до 30 рублей за литр
Фото: West Coast Surfer, Globallookpress

Глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что независимые АЗС продают бензин по той стоимости, которую им установили, но сектор устроила бы цена по 30 рублей за один литр. Об этом он сообщил на пресс-конференции о проблемах топливного рынка, пишет НСН.

Он отметил, что заправки, которые непосредственно обеспечивают большое количество отдаленных регионов, выполняют важную роль с точки зрения инфраструктуры и энергоснабжения страны.Они продают бензин по той стоимости, котую им установили, хотя независимому сектору можно продавать по любой цене.

«Дайте только нормальную маржинальность, которая будет больше 3 рублей на литр, которая позволит зарабатывать и отправлять средства на реинвестиции, покрывать издержки амортизации и вкладываться в развитии», - сказал Баженов.

Он отметил, что к топливному кризису в России привели экономическая и налоговая политика, а также монополия рынка.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.11.2018, 11:55
Принцип работы легендарной «Энигмы» показали на видео
Дата21.11.2018, 08:00
Экипаж вертолета Ми-26 перевезет истребитель Су-27 в Кронштадт
Дата21.11.2018, 02:01
Черчесов назвал заслуженным поражение сборной России от Швеции
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата21.11.2018, 12:57
Истребитель Су-57 получит гиперзвуковое оружие
Дата21.11.2018, 10:21
Пропавшие в глубинах: тайна гибели субмарины П-1
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
20:30 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры с места обрушения моста в Воронеже
19:17 В стране и мире
Видео
Грачевский рассказал, почему его не пустили в Грузию
18:30 В стране и мире
Триллионные прибыли и дефицит вооружений: Рада опубликовала доклад о состоянии украинской армии
15:02 В стране и мире
Немецкие СМИ объяснили феномен С-400 на мировом рынке оружия
11:57 В стране и мире
Видео
СМИ: западная коалиция нанесла очередной удар по Сирии фосфорными боеприпасами
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые выяснили, как аспирин помогает победить рак
Видео
Пропавшие в глубинах: тайна гибели субмарины П-1
На руинах Помпеев нашли древнюю эротическую фреску
Видео
Собака-вратарь отбила собой мяч и спасла футболистов от позора: видео
В лесах США обнаружили рассадник «вирусов-мутантов»
Видео
Разгневанный отменой рейса пассажир устроил «костер» из своего багажа в аэропорту: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.