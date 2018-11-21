Защита Кокорина опровергла перечисление им денег избитому водителю

Адвокат футболиста Александра Кокорина опровергла ранее появившуюся в СМИ информацию, что ее подзащитный выплатил компенсацию избитому им и Павлом Мамаевым водителю Виталию Соловчуку.

«Мне ничего об этом неизвестно, и самому Александру тоже. Я только что с ним встречалась. Он находится в тюрьме и странно, если он оттуда может переводить деньги. Тем более неизвестно, о какой сумме идет речь», - цитирует Татьяну Стукалову РИА Новости.

При этом адвокат Кокорина добавила, что спортсмен чувствует себя вполне удовлетворительно, и сразу после встречи с нею отправился в спортзал.

Ранее сегодня стало известно, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев якобы выплатили пострадавшему от их действий водителю Виталию Соловчуку компенсацию морального и материального вреда. Отмечалось, что для Соловчука был открыт специальный счет, на который и поступили деньги.

Напомним, нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» находятся в СИЗО за драку. Они арестованы на два месяца, до 8 декабря.