Замминистра обороны РФ обсудил с министром обороны Уругвая вопрос сотрудничества оборонных ведомств

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и глава Минобороны Уругвая Хорхе Менендес во время встречи в Монтевидео договорились о развитии практическго сотрудничества военнных ведомств двух стран.

Фомин отметил, что Уругвай - важный и надежный партнер России в Латинской Америке. Он добавил, что страны уже более 150 лет дружат и создают прочную основу для укрепления взаимодействия в различных областях, и, прежде всего, для развития диалога и практического взаимодействия по линии оборонных ведомств двух стран.

Также замглавы российского военного ведомства подчеркнул, что подходы России и Уругвая к ключевым проблемам современности очень близки.

Кроме того, Фомин сообщил Менендесу о гуманитарной ситуациии в Сирии, при этом подчеркнув важность процесса возвращения беженцев на их родину и оказания помощи мирному населению. Он подчеркнул, что противостоять терроризму возможно только при объединении усилий всего мирового сообщества.

Также замминистра пригласил уругвайских коллег принять участие в следующем военно-техническом форуме «Армия».

В свою очередь министр обороны Уругвая подтвердил, что его армия готова к развитию практического взаимодействия с ВС России.