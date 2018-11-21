Трамп выразил благодарность Саудовской Аравии за низкие цены на нефть

Дональд Трамп порадовался в своем Twitter cнижению цен на нефть. И отдельно поблагодарил за сложившуюся ситуацию на рынке Саудовскую Аравию.

«Цены на нефть становятся ниже. Отлично! 54 доллара за баррель, а было – 82 доллара. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте снизим цену еще больше!» - написал президент США в соцсети.

Такую тенденцию Трамп образно сравнил с «как будто бы значительным сокращением налогов для Америки и для всего мира».

Напомним, 20 ноября стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 7,8% и составила 61,97 доллара за баррель. А стоимость нефти WTI с поставкой в январе 2019 года упала на 7,5% и составила 53,23 доллара за баррель.