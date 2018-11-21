Опубликованы первые кадры с места обрушения моста в Воронеже

В среду в 16:20 в Воронежской области произошло обрушение автомобильного моста через реку Савалу в Терновском районе.

На кадрах, опубликованных региональным МЧС, видно, как спасатели работают на месте ЧП. Им нужно достать машины, которые оказались под грудой асфальта.

По данным спасателей, происшествие не нарушило жизнеобеспечение населения.

Ранее стало известно, что при обрушении моста пострадали шесть человек. По предварительной информации, инцидент произошел при проезде через мост двух грузовых машин.