Умер оперный певец Максим Михайлов

Пресс-служба Большого театра сообщила об утрате. Сегодня скончался оперный певец Максим Михайлов. Народному артисту Чувашской республики было 56 лет.

Дата и место прощания и похорон будут объявлены позднее.

Максим Михайлов был внуком солиста Большого театра и лауреата двух Сталинских премий I степени Максима Дормидонтовича Михайлова. Оперный певец работал в ГАТБ с 1987 года. Он исполнял басовые партии в операх «Князь Игорь», «Жизнь за царя», «Русалка», «Борис Годунов», «Садко», «Царская невеста» и «Евгений Онегин».