Набиуллина оценила последствия падения цен на нефть

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме рассказала о возможных сценариях денежно-кредитной политики. Первый предполагает снижение цены на нефть в 2020 году до 55 долларов за баррель. Об этом сообщил РБК.

В таком случае годовалая инфляция ускорится к 2019 году до 5-5,5%, а в 2020 году вернется к целевому ориентиру в 4%.

При развитии событий по второму сценарию предполагается сохранение цен на нефть на среднегодовом уровне 75 долларов за баррель.

По словам Набиулиной, траектория инфляции при этом сценарии близка к базовому сценарию, хотя темпы роста ВВП будут несколько выше в 2019 году – 1,5 – 2%.

Также она добавила, что предусмотрен рисковый сценарий, по которому произойдет значительный отток капитала в 2019 году в следствии возможного усиления санкций и оттока капитала с развивающихся рынков, а цены на нефть упадут до 35 долларов за баррель.

При такой ситуации в 2019 году в России вероятна рецессия экономики, но в 2020 году она перейдет к росту. Она отметила, что возможны кратковременный всплеск инфляции до двузначных значений и необходимость ужесточения денежно-кредитной политики».

Глава ЦБ подчеркнула, что это будет краткосрочный эффект, и добавила, что подобный сценарий маловероятен.