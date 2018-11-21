Огненный плен: пожарные показали уникальную операцию по спасению людей из горящего Малибу

Пожарная служба США опубликовала видео уникальной операции по вызволению окруженных пламенем людей в Малибу.

На кадрах видно, как спасательный вертолет медленно приближается к группе местных жителей. При этом на съёмке слышны переговоры пилотов и пожарных, из которых становится понятно, что в вертолете на исходе топливо и поэтому садиться нужно быстро. В итоге пилотам это удается. Завершилась спасательная операция благополучно - всех людей эвакуировали.

Лесные пожары в Калифорнии продолжаются уже несколько недель. Их жертвами стали более 60 человек.