Грачевский рассказал, почему его не пустили в Грузию

Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский прокомментировал «Звезде» инцидент в грузинском аэропорту. Ранее стало известно, что его самого, а также продюсера Владимира Пирожка и режиссера Александра Шеина депортировали в Россию.

Они планировали принять участие в фестивале «Свидание с Россией, свидание с Москвой». Однако грузинские пограничники не позволили россиянам остаться на территории страны. Уже по прилету на родину артисты поделились своими впечатлениями он случившегося.

«Самое обидное, что мы давно готовились к этому фестивалю и удивительно, что при первых шагах по грузинской земле случилась такая неприятность, в связи с тем, что мы бывали в Абхазии. Я объяснил, что мы мирные люди и везде бываем только со своими концертами. Но факт остается фактом. Вот мы стоим. Вот руководитель нашей делегации, певица Екатерина Белоцерковская и ваш покорный слуга.

Мы Тбилиси не увидели, я там никогда не был. Даже аэропорт не увидели, нас задержали сразу. Вот такая история. Простите нас, мы не виноваты. Мы не военные, мы простые артисты и ко всем относимся с огромным уважением и любовью. Мы работаем для всех. Для нас нет национальных и территориальных различий», - рассказал Борис Грачевский.

Фестиваль «Свидание в Россией, свидание с Москвой» уже шесть лет проводится на постсоветском пространстве. До этого его организаторы успели побывать Молдавии, Армении, и Абхазии.

«Мы уверены, что нас ждали и ждут, так как мы подготовили великолепную программу. Парадокс в том, что мы открываем фестиваль выставкой Зураба Церетели. Мы хотели впервые показать в Грузии фильм «Движение вверх», который шел везде кроме Грузии. А ведь в нем снялись российские и грузинские актеры. Мы везли в эту страну праздник и, как ни странно, он состоится. Мы благодарны зрителю, который нас любит. Он фестиваль увидит, который сегодня открывается и будет идти три дня», - поделился своим мнением продюсер Владимир Пирожок.

«Конечно, очень грустно и обидно. Никаких других слов у меня нет. У нас была миссия простейшая. Мне очень важно было пообщаться со зрителем. Для него была готова самая свежая программа. Конечно обидно, но что теперь», - добавил художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский.

Культурный фестиваль «Свидание с Россией, свидание с Москвой» открылся в Тбилиси сегодня и продлится в течении трех дней.