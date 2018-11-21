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Триллионные прибыли и дефицит вооружений: Рада опубликовала доклад о состоянии украинской армии

Екатерина ГАБЕЛЬ
18:30 21.11.2018
Выяснилось, что ВСУ испытывают серьезную потребность в военной технике, которую, в свою очередь, планомерно распродавали и списывали министры обороны начиная с 1991 года.
Триллионные прибыли и дефицит вооружений: Рада опубликовала доклад о состоянии украинской армии
Фото: Ministry of Defense of Ukraine Flickr

Украинская армия испытывает серьезные проблемы с обеспечением военной техникой, ЗРК и самолетами. В официальном докладе, опубликованном на сайте Верховной рады, наглядно показана динамика сокращения численности танков, БТР, БМП, зенитно-ракетных комплексов, боевых самолетов и вертолетов.

Тенденция наблюдается с 1991 года. Нужно сказать, что согласно тексту документа ни при одном министре обороны не наблюдался прирост ни самолетов, ни бронетехники, ни ЗРК. Однако среди них есть единственный глава Минобороны, при котором динамика сокращения численности военной техники прослеживается особенно ярко.

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Если посмотреть на графики, опубликованные в самом конце доклада, то видно, что «чемпионом» по темпам утилизации стал Анатолий Гриценко. Он занимал пост главы военного ведомства с 2005 по 2007 год.

Именно при нем необходимое количество танков и самолетов стало превышать имеющееся на вооружении. Он списал, согласно отчету 698 танков Т-72, 1322 БМП-1, 200 ПЗРК, 192 самолета и 52 боевых вертолета. Конечно, о причинах таких решений статистика говорить не может, но цифры в сравнении со своими предшественниками и преемниками Гриценко сделал для украинской армии «больше» всех.

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И в казну денег от своих списаний положил немало. Как говорится в тексте доклада, он продал 198 танков, 152 БМП, 248 ЗРК «Бук-1», 192 боевых самолета и 14 вертолетов. Чуть ниже есть таблицы с расценками на эту технику на мировом рынке. И прибыль, которую получила Украина от этих сделок, поистине колоссальна. На одних только танках Гриценко заработал чуть больше 565 миллионов гривен.  А самолеты стали в те годы поистине золотой жилой: на них Украина заработала 250 милиардов гривен. Однако при нем некоторую технику списывали все же ввиду морального устаревания.

А вот его коллега Юрий Ехануров не мелочился. При нем абсолютно вся списанная техника пошла на рынок. Путем нехитрых подсчетов получается, что за период, пока Ехануров возглавлял военное ведомство, как минимум танков он продал на 86 миллионов гривен. Помимо этого, он еще сбыл 78 самолетов по цене 158,2 миллиона гривен за штуку.

Если же сложить всю выручку всех министров обороны с 1991 по 2013 год, то она будет исчисляться триллионами гривен. Остается всего один вопрос: куда пошли все эти деньги?

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На данный момент потребность ВСУ в танках оценивается в 4500 единиц, в ЗРК - в 1430, в боевых самолетах - в 460. На 2013 год на вооружении стояли 1731 танк, 340 зенитно-ракетных комплексов и 158 боевых самолетов. Как видно, разница существенная.

Однако исходя из этих цифр становится понятно, что такая ситуация сложилась не внезапно, а каждый министр обороны планомерно вносил свою лепту в развал украинской армии.

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