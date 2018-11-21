В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс британских военных специалистов для проведения химатаки

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики выяснила, что к линии разграничения в Донбассе прибыла группа британских военных специалистов для проведения химатаки. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, сообщает Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что украинская сторона планирует провести химическую диверсию на севере ДНР.

По данным разведки, часть прибывших входит в состав подразделения спецопераций вооруженных сил Соединенного Королевства. Также в районе подконтрольных Украине населенных пунктов Дача и Дзержинск отмечается прибытие спецподразделений с индивидуальными средствами химзащиты и ящиками со знаками химической опасности.

По словам Безсонова, он не исключает, что украинская сторона попытается инсценировать химическое заражение вблизи линии соприкосновения и тем самым спровоцировать эвакуацию местных жителей.

Народная милиция призвала мировое сообщество предпринять все возможное, чтобы сорвать план ВСУ.