Госдума одобрила введение системы мониторинга товаров при помощи маркировки

Депутаты Государственной думы сегодня одобрили в первом чтении законопроект о введении в России системы мониторинга оборота товаров при помощи маркировки. Это поможет отслеживать путь товаров от производителя до потребителя. Авторы законопроекта полагают, что такие нововведения своевременны, просты в реализации, а главное, защитят покупателей от некачественной продукции.

«Маркировка цифровая, наносится на упаковку и в течение всего срока прослеживается по рынку. Каждый покупатель сможет с помощью мобильного телефона убедиться, что это качественный товар, на который он рассчитывает», - заявил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.

Маркировка будет вводится постепенно. Сейчас определили первые десять товарных категорий. Среди них - лекарства, табак, ювелирные изделия, продукты питания и автомобили.

Если закон будет принят, то он вступит в силу уже в январе 2019 года. Определять и контролировать работу новой системы станет правительство.