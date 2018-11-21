Глава ФНС рассказал о динамике налоговых поступлений в бюджет

Глава ФНС Михаил Мишустин рассказал о налоговых поступлениях в бюджет за десять месяцев 2018 года. Согласно его отчету, в консолидированную казну РФ поступило 17,6 триллиона рублей. Это на 23% превышает показали аналогичного периода 2017 года.

Поступление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды составило 5,1 триллиона рублей, что также выше прошлогодней цифры более чем на 11%.

Мишустин особо отметил, что сегодня работа его ведомства обеспечивает 76% бюджетных поступлений. Глава налоговой службы напомнил, что более половины прироста налоговых поступлений обеспечили НДФЛ и НДС, а не доходы от продажи нефти и газа, сообщает «360».

«С 2014 по 2018 год цена нефть снизилась с 97,7 до 71,2 доллара за баррель, почти на 30%. Экономика при этом подросла на 1,2% в реальном выражении. Одновременно налоги на этом фоне выросли в реальном выражении на 39,6%», - рассказал Мишустин.

Он добавил, что достигнутые показали свидетельствуют о сокращении теневого сектора российской экономики. Рассказал главный налоговик страны и о сокращении выездных проверок. В сравнении с 2010 годом такие мероприятия сократились в семь раз, напомнил Мишустин. Сейчас на контроле находится всего два налогоплательщика из тысячи.

Ведомство продолжает тесно сотрудничать с правоохранительными, таможенными и следственными органами. Результат такого взаимодействия - возмещение 15,3 миллиарда рублей по уголовным делам, заведенным по материалам ФНС. При этом само количество таких дел сократилось в два раза. Глава налоговой службы отметил, что сегодня активно внедряются и используются новые технологии, повышающие удобство плательщиков.

«Наиболее показательным примером "незаметного" сервиса выступает сервис для самозанятых, который ФНС России разработала в рамках проекта по созданию налога на профессиональный доход. Все взаимодействие осуществляется удаленно. Самозанятому достаточно будет зарегистрироваться в системе, скачав мобильное приложение», - подтвердил Мишустин.

Выступая перед своими коллегами в связи с профессиональным праздником Михаил Мишустин особо подчеркнул снижение количества жалоб и судебных споров.