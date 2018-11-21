Стена школы обрушилась в Новосибирской области

В населенном пункте Чаинка Новосибирской области обрушились наружная часть стены и перекрытия в Чаинской средней общеобразовательной школе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Площадь обрушения составила 120 квадратных метров. Пострадавших нет: в момент происшествия учащихся не было в школе.

Сообщается, что в здании проводился текущий ремонт.

Занятия на 22 ноября были отменены. На место происшествия направили 14 человек и четыре единицы техники.