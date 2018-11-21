Шесть человек пострадали при обрушении моста под Воронежем
По предварительной информации, ЧП случилось при переезде через мост двух грузовых машин.
Фото: Подслушано, К-Отделец VK
В Воронежской области произошло обрушение автомобильного моста через реку Савалу в Терновском районе. Как сообщает МЧС России по региону, при происшествии пострадало шесть человек.
«Жизнеобеспечение населения не нарушено, имеются два объездных пути: через село Новотроицкое - 15 километров и через Грибановский муниципальный район - 50 километров», - говорится в сообщении.
По предварительной информации, обрушение моста произошло при проезде через него двух грузовых машин.