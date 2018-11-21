Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому водителю

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев перечислили избитому ими водителю компенсацию морального и материального вреда. Специально для Виталия Соловчука был открыт счет, на который и поступили деньги. Помимо этого, нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» принесли мужчине извинения, сообщает ТАСС.

Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев. Восьмого октября этого года футболисты спровоцировали драку в московском кафетерии.

В результате настоящего побоища, учиненного спортсменами, черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы получил директор департамента Минпромторга Денис Пак и сопровождавший его гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. В ходе расследования инцидента выяснилось, что молодые люди также причастны к избиению водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Эта драка произошла незадолго до основных событий в кафе.

Тверской суд столицы не нашел в деле Кокорина и Мамаева смягчающих обстоятельств и арестовал их на два месяца. За решеткой оказался и брат нападающего санкт-петербургского «Зенита» Кирилл Кокорин.

Недавно представители Общественной наблюдательной комиссии навестили хулиганов в СИЗО и рассказали, как они отбывают свое наказание.