Президент Украины Петр Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Верховной рады, сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Декоммунизацию следует завершить. На карте Украины не может быть места для Петровского», - цитирует Порошенко пресс-служба.

Он добавил, что процедура изменения названия области предусматривает поправки в конституцию. Украинский президент подчеркнул, что нужен не пиар, а результат - окончательное завершение декоммунизации.

Отмечается, что цель законопроекта - переименовать Днепропетровскую область, чтобы в дальнейшем не использовать в ее названии «символику коммунистического тоталитарного режима».

Наименование Днепропетровской области было сформировано из названия реки Днепр и фамилии советского партийного и государственного деятеля Григория Петровского, который начинал здесь свою трудовую деятельность.