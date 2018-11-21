Добронравов рассказал о мошенничестве с актерским составом в Доме кино

Союз кинематографистов России расторг договор с компанией «Арт-Вояж», организовывавшей 10 ноября спектакль «Все кончено, дорогой» на сцене Белого зала ЦДК, после массового недовольства зрителей. Пришедшие на мероприятие не увидели на сцене заявленных в афише в качестве исполнителей главных ролей известных актеров: Федора Добронравова, Ренату Литвинову и других.

Как прокомментировал ситуацию «Звезде» актер Федор Добронравов, он ничего не знал о том, что якобы должен был играть в данном спектакле. Равно как и никогда не общался с представителями компании-организатора спектакля «Все кончено, дорогой».

«Никогда в жизни я не принимал участие ни в репетициях, ни в создании этого спектакля. Никто мне свои извинения не приносил. Никогда в жизни я не репетировал ни с Ренатой Литвиновой, ни со Светочкой Томой. Я так понимаю, эти люди (организаторы - прим. ред.)делают это часто, и они думают, что все так делают. Мне кажется, это очень непорядочно, и это дискредитирует как артистов, так и площадку, на которой все это происходило. Для них это нормально - заявлять одних артистов… Люди приходят, кто-то сдает билеты… А они в наживе. Это ужасно. Абсолютно мошенническая схема», - заявил Добронравов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, после спектакля в московском Доме кино разгорелся скандал из-за того, что фактический состав актеров, участвовавших в постановке, не соответствовал заявленному в афишах. Люди вызвали полицию и потребовали у организаторов вернуть деньги за билеты.