Суд отменил приговор модели, покусавшей инспектора ГИБДД

Уголовное дело в отношении модели Киры Майер возвращено в суд первой инстанции. Такое решение принял Мосгорсуд, мотивируя его допущенными процессуальными нарушениями. Девушка обвиняется в нападении на инспектора ГИБДД, которого она покусала.

«Уголовное дело направить на новое разбирательство в суд первой инстанции в ином судебном составе», - огласила свое решение судья Анастасия Рыжова.

Впрочем, этот факт никак не скажется на ближайших планах скандальной фотомодели. Девушка останется в следственном изоляторе до 21 января следующего года, сообщает РИА Новости.

Защита Майер осталась крайне недовольна исходом судебного заседания. Адвокат рассчитывал на оправдание своей подзащитной, так как в деле, по его мнению, присутствует ряд смягчающих обстоятельств.

«У суда есть все основания, чтобы снизить ей наказание до шести месяцев и освободить в зале суда. Она не является плохим человеком, она хорошо училась и полностью осознала всю тяжесть своего проступка», - заявил защитник модели.

Сама Кира Майер в момент оглашения судейского решения расплакалась. Девушка уже предлагала возместить ущерб покусанному полицейскому и неоднократно сожалела о случившемся.

«Сложно передать словами, что я сейчас чувствую. У меня полностью поменялось мировоззрение, я понимаю, что сама посадила себя в тюрьму, мне больше некого винить. Мне очень стыдно», - сказала в своем обращении Майер.

Инцидент, который стоил молодой девушке свободы, произошел в конце мая этого года в Москве. Экипаж ДПС остановил для проверки документов автомобиль Mercedes, за рулем которого находилась 24-летняя Кира Майер. В ходе проверки выяснилось, что девушка лишена водительских прав. В момент составления протокола она накинулась на инспекторов. Одного из них подсудимая избила, другого покусала.

В сентябре Пресненский суд столицы приговорил автомобилистку к полутора годам колонии-поселения. Девушку признали виновной по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».