В Росгвардии разъяснили информацию о закупке машин с лазерными излучателями

В Росгвардии заявили, что информация о покупке машин, которую ранее опубликовал ряд СМИ, не соответствует действительности.

В ведомстве сообщили, что закупаемое оборудование не является оружием. Кроме того, оно предназначено для постановки акустических и иных помех при проведении контртеррористических операций.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Росгвардия купила две «Газели» с системой комплексного воздействия «для создания определенных поведенческих реакций у нарушителей правопорядка». Срок поставки был ограничен 31 октября, а контракт выиграла компания «АСБ Плюс», которая занимается производством машин и оборудования спецназначения.