В Росгвардии разъяснили информацию о закупке машин с лазерными излучателями
В Росгвардии объяснили информацию, которая ранее была опубликована в ряде СМИ, о закупке машин с лазерным и шумовым воздействием.
Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
В Росгвардии заявили, что информация о покупке машин, которую ранее опубликовал ряд СМИ, не соответствует действительности.
В ведомстве сообщили, что закупаемое оборудование не является оружием. Кроме того, оно предназначено для постановки акустических и иных помех при проведении контртеррористических операций.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Росгвардия купила две «Газели» с системой комплексного воздействия «для создания определенных поведенческих реакций у нарушителей правопорядка». Срок поставки был ограничен 31 октября, а контракт выиграла компания «АСБ Плюс», которая занимается производством машин и оборудования спецназначения.