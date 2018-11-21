Путин призвал к сбалансированному развитию Арктического региона

Владимир Путин завил об усилении присутствия России в Арктике. Об этом глава государства написал в телеграмме, адресованной участникам и гостям форума «Дни Арктики в Москве».

«Для России Арктика играет стратегическую роль. Сегодня мы укрепляем свое присутствие в регионе, реализуем научно-исследовательские инициативы, масштабные программы по его хозяйственному, экономическому освоению, претворяем в жизнь амбициозные инфраструктурные проекты», - говорится в обращении президента России.

Российский лидер призвал оберегать многообразие полярных территорий и не забывать о необходимости обеспечения сохранности окружающей среды.

От встречи специалистов и экспертов Владимир Путин ждет предложений по сбалансированному развитию Арктического региона.

Форум «Дни Арктики в Москве» проводится в столице 21-25 ноября. В рамках мероприятия запланированы десятки деловых встреч и культурных событий. Организаторы форума ожидают, что участие в нем примут не менее 50 тысяч человек. Все они будут обсуждать туристическую привлекательность районов Крайнего Севера России, а также постараются привлечь внимание к природным, историческим и культурным объектам Арктики.