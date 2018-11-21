На Украине заявили о победе в «битве» за пост главы Интерпола

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обрадовался тому, что должность главы Интерпола занял представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. На этот пост также претендовал генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук. Об этом Аваков сообщил в Twitter.

«Президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи. Кандидатуру России отклонили. Эта битва выиграна. Спасибо всем», - написал он.

Аваков также опубликовал в Twitter данные, согласно которым за представителя Южной Кореи проголосовал 101 человек.

Ранее новым главой Интерпола был избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Россиянин Александр Прокопчук, который был одним из фаворитов выборов, остался на посту вице-президента.