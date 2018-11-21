Борису Грачевскому отказали во въезде в Грузию

Трем российским деятелям киноиндустрии, которые прилетели в Тбилиси из Москвы на открытие кинопоказа «Свидание с Россией», было отказано во въезде в Грузию. Среди них - создатель «Ералаша» режиссер Борис Грачевский, продюсер Владимир Пирожок и режиссер Александр Шеин.

Как отмечается в сообщении МВД Грузии, россиянам отказали во въезде на основании статьи о правовом положении иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства.

«Российские кинематографисты, которым мы не позволили въехать в страну, нарушили закон «Об оккупированных территориях. Мы приняли решение, которое должны были принять. У нас есть много причин для того, чтобы не впускать в нашу страну нежелательных людей, граждан», - цитирует министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария Первый канал Грузии.

Все трое россиян были отправлены обратно в Москву.