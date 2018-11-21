«Золотая судья» потеряла руководящую должность в коллегии по административным судам Краснодарского края
Судья Елена Хахалева покинула пост председателя коллегии по административным делам суда Краснодарского края. Женщина получила широкую известность после пышной свадьбы своей дочери. СМИ оценили ее в два миллиона долларов. После торжества Хахалеву прозвали «золотой судьей».
Решение о снятии с нее соответствующих полномочий было принято еще на прошлой неделе, однако озвучено только накануне, по итогам заседания коллегии, сообщает «360». Освободившееся кресло займет заместитель председателя суда Александр Пятигор.
Несмотря на скандал в прессе, Хахалева останется работать в краевом суде Кубани. Оказалось, с нее лишь частично сняли полномочия в рамках «проявления меры оптимизации управления». Также женщина сохранила мантию федерального судьи.
И это несмотря на то, что в молодости она была замечена в связях с криминалом. Сейчас Елену Хахалеву проверяют на наличие юридического образования.