Госдума утвердила бюджет на ближайшие три года

Государственная дума приняла в окончательном, третьем чтении бюджет страны на ближайшие три года, до 2021 года. Впервые за несколько лет в нем ожидается профицит.

Если выразить это в цифрах, то доходы в 2019 году ожидаются на уровне 19,969 триллиона рублей, в 2020 году - 20,219 триллиона рублей, в 2021 году - 20,978 триллиона рублей. А вот расходы запланированы в размере 18,037 триллиона рублей, 18,994 триллиона рублей и 20,026 триллиона рублей соответственно. Таким образом, уже в 2019-м доходы превысят расходы почти на два триллиона.

Самой затратной статей станет реализация национальных проектов. Кроме того, запланирован значительный рост расходов на социальную сферу. Так, на здравоохранение уйдет почти 700 миллиардов, на жилье и образование - более трехсот.

Кроме того, в будущем году более чем на 6% вырастут пенсии. К 2021 году их ежемесячный размер составит более 17 тысяч рублей.

Предполагается, что уровень инфляции не превысит отметку в 4,3%.