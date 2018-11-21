Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В РАНХиГС выяснили, какое количество россиян может позволить себе только базовые продукты

Екатерина Масло
15:11 21.11.2018
В ходе анализа эксперты разделили население на четыре группы по критерию потребительского благополучия и выяснили, сколько россиян могут позволить себе только базовые продукты.
В РАНХиГС выяснили, какое количество россиян может позволить себе только базовые продукты
Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Доходов 22% россиян хватает только на базовые продукты питания. Об этом говорится в ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, подготовленном Российской академией народного хозяйства и государственной службы.

Специалисты разделили население на четыре группы по критерию потребительского благополучия. В «зоне бедности» оказались 22% респондентов. В «зону потребительского комфорта» попали 28,3% россиян, у которых есть «возможность приобретения товаров длительного пользования и не предполагается снижение уровня жизни».

«Зона потребительского риска», в которой оказались 35,6% населения, характеризуется тем, что текущие доходы позволяют обеспечить нормальное питание и комплекты повседневной одежды, но купить предметы длительного пользования очень тяжело. При этом отсутствуют перспективы повышения материального статуса.

В «зону возможных изменений» попали 14,1% населения, текущие доходы которого позволяют приобрести нормальное питание и комплекты повседневной одежды. При этом или покупка предметов длительного пользования в данный момент вызывает сложности, но респонденты ожидают повышения уровня материальной обеспеченности, или эта возможность есть, но вероятно снижение материального статуса в ближайшем будущем.

В исследовании отмечается, что с 2017 года в массовом сознании расширяется восприятие макроэкономической ситуации как стабильной, значительно возрастает доля опрошенных, которые не опасаются неблагоприятных воздействий на личное благополучие со стороны внешней среды. Сейчас персональные финансовые ожидания существенно поляризуются, причем доля ожидающих улучшения материального положения (26,5%) превышает долю ждущих его ухудшения (19,1%).

Анализ основан на мониторинговом обследовании населения. Ежегодно по репрезентативной для взрослого населения России сопоставимой выборке методом личного анкетного интервью проводятся по восемь волн социологического опроса. Объем - 1 600 человек в каждой волне.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.11.2018, 11:55
Принцип работы легендарной «Энигмы» показали на видео
Дата21.11.2018, 08:00
Экипаж вертолета Ми-26 перевезет истребитель Су-27 в Кронштадт
Дата21.11.2018, 02:01
Черчесов назвал заслуженным поражение сборной России от Швеции
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата21.11.2018, 12:57
Истребитель Су-57 получит гиперзвуковое оружие
Дата21.11.2018, 10:21
Пропавшие в глубинах: тайна гибели субмарины П-1
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:02 В стране и мире
Немецкие СМИ объяснили феномен С-400 на мировом рынке оружия
14:00 В стране и мире
Видео
Очевидец рассказала о странном поведении погибшего на взлетной полосе в Шереметьево мужчины
11:57 В стране и мире
Видео
СМИ: западная коалиция нанесла очередной удар по Сирии фосфорными боеприпасами
11:55 В стране и мире
Видео
Принцип работы легендарной «Энигмы» показали на видео
10:33 В стране и мире
Правила получения лицензии на оружие могут ужесточить
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые выяснили, как аспирин помогает победить рак
Видео
Пропавшие в глубинах: тайна гибели субмарины П-1
На руинах Помпеев нашли древнюю эротическую фреску
Видео
Собака-вратарь отбила собой мяч и спасла футболистов от позора: видео
В лесах США обнаружили рассадник «вирусов-мутантов»
Видео
Разгневанный отменой рейса пассажир устроил «костер» из своего багажа в аэропорту: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.