В РАНХиГС выяснили, какое количество россиян может позволить себе только базовые продукты

Доходов 22% россиян хватает только на базовые продукты питания. Об этом говорится в ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, подготовленном Российской академией народного хозяйства и государственной службы.

Специалисты разделили население на четыре группы по критерию потребительского благополучия. В «зоне бедности» оказались 22% респондентов. В «зону потребительского комфорта» попали 28,3% россиян, у которых есть «возможность приобретения товаров длительного пользования и не предполагается снижение уровня жизни».

«Зона потребительского риска», в которой оказались 35,6% населения, характеризуется тем, что текущие доходы позволяют обеспечить нормальное питание и комплекты повседневной одежды, но купить предметы длительного пользования очень тяжело. При этом отсутствуют перспективы повышения материального статуса.

В «зону возможных изменений» попали 14,1% населения, текущие доходы которого позволяют приобрести нормальное питание и комплекты повседневной одежды. При этом или покупка предметов длительного пользования в данный момент вызывает сложности, но респонденты ожидают повышения уровня материальной обеспеченности, или эта возможность есть, но вероятно снижение материального статуса в ближайшем будущем.

В исследовании отмечается, что с 2017 года в массовом сознании расширяется восприятие макроэкономической ситуации как стабильной, значительно возрастает доля опрошенных, которые не опасаются неблагоприятных воздействий на личное благополучие со стороны внешней среды. Сейчас персональные финансовые ожидания существенно поляризуются, причем доля ожидающих улучшения материального положения (26,5%) превышает долю ждущих его ухудшения (19,1%).

Анализ основан на мониторинговом обследовании населения. Ежегодно по репрезентативной для взрослого населения России сопоставимой выборке методом личного анкетного интервью проводятся по восемь волн социологического опроса. Объем - 1 600 человек в каждой волне.