Опубликованы фотографии погибшего в аэропорту Шереметьево мужчины

Опубликованы фотографии погибшего минувшей ночью в аэропорту Шереметьево Артура Епримяна. На взлетно-посадочной полосе его ударил взлетающий Boeing 737.

От полученных травм Артур скончался на месте. После того как экипаж доложил на землю о вероятном столкновении с животным во время взлета, полосу обследовали и обнаружили останки мужчины и фрагменты его одежды.

Взлетную полосу закрыли. Место трагедии обследовали оперативники и сотрудники аэропорта. Пока шли проверочные мероприятия, были задержаны восемь рейсов. Сам лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения в Афинах.

Сейчас следователи разбираются в случившемся. По одной из версий, Артур находился на борту воздушного судна, летевшего в Москву, и незадолго до посадки устроил дебош. Об этом рассказала одна из пассажирок лайнера, с мужем которой повздорил погибший. Молодого человека ссадили с самолета, однако он каким-то образом проник на летное поле.

Сейчас в Шереметьево проводится внутренняя проверка. По факту гибели человека возбуждено уголовное дело.