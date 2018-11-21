Немецкие СМИ объяснили феномен С-400 на мировом рынке оружия

«Экспортным хитом» России на мировом рынке оружия немецкое издание Die Welt назвало российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

В западном СМИ проанализировали, что в начале января С-400 получили в Китае, в октябре контракт на их поставку на сумму более чем пять миллиардов долларов был подписан с Индией, а в следующем году российские ЗРК должны прибыть в Турцию.

При этом по своим техническим характеристикам, отмечает немецкая газета, ЗРК С-400 превосходит американские аналоги. Так, если система США Patriot оснащается ракетами 100-километровой дальности, то С-400 поражает цели в радиусе до 400 километров и оснащается ракетами разной дальности.

Однако автор статьи считает, что успех российским ЗРК обеспечили не столько технические характеристики, сколько политический подтекст. Для многих стран покупка С-400 означает возможность заявить о своей независимости от США. Таким образом они могут «позиционировать себя как суверенное государство, не позволяющее Вашингтону диктовать свои правила».