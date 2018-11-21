МКС снаружи: российский космонавт опубликовал уникальные кадры станции

Космонавт Герой России Олег Артемьев опубликовал в своем Instagram фотографии ко дню рождения МКС. В посте он поздравил «космический дом» с 20-летием и выразил радость от того, что может быть причастным к восьмому чуду света, созданному человеком.

«Эти фотографии наш экипаж сделал перед возвращением на Землю. Посмотрите на МКС, сегодня это целый "город" из 15 модулей, а 20 лет назад на орбиту был отправлен самый первый - "Заря"», - пишет в своем аккаунте космонавт.

Пользователи присоединились к поздравлениям.

«Поздравляю вас всех, дорогие жители этого прекрасного внеземного дома! Пусть ваш дом всегда будет - хоть и временным - пристанищем уюта и теплых дружеских отношений! Всем добра и здоровья!» - пожелала космонавтам пользователь с ником svetavid123.

В этом году Международной космической станции исполнилось 20 лет.