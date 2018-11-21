Сеть магазинов Castorama закроют в России

Сеть магазинов для дома и ремонта Castorama закроется в России. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Британский ритейлер Kingfisher, который управляет гипермаркетами, объясняет свое решение покинуть российский рынок тем, что хочет сфокусироваться на выстраивании сильного бизнеса. Для этого ему необходимо сконцентрировать основное внимание на ключевых рынках, где у него уже есть лидирующая позиция. Также будут закрыты магазины в Испании и Португалии.

Выручка российского подразделения Castorama в 2017 году сократилась на 4%. При этом чистый убыток вырос до 2,8 миллиарда рублей. В 2016 году он составлял 2,05 миллиарда рублей.