Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят никаких оснований не соглашаться с итогами выборов главы Интерпола.

«Выборы есть выборы. На выборах победил кандидат из Южной Кореи. Сожалеем, что не наш кандидат, но нет никаких оснований не соглашаться с этими результатами выборов», - сказал он.

Песков добавил, что выборы главы Интерпола «проходили в атмосфере беспрецедентного давления и вмешательства в эти выборы». Так, ранее стало известно, что группа сенаторов от обеих палат конгресса США накануне обратилась к Дональду Трампу с просьбой повлиять на членов Генассамблеи Интерпола и не дать быть избранным на пост главы организации россиянину Александру Прокопчуку. Текст письма уже опубликовала на своем сайте сенатор-демократ Джен Шахин.

Российский кандидат генерал-майор Александр Прокопчук сохранит свой пост заместителя руководителя службы по Европе до 2019 года.