Очевидец рассказала о странном поведении погибшего на взлетной полосе в Шереметьево мужчины

Одна из пассажирок самолета, который оказался фигурантом инцидента с гибелью пассажира на взлетно-посадочной полосе в Шереметьево, Елена Радченко, рассказала «Звезде» об обстоятельствах, предшествовавших происшествию.

«Самолет летел рейсом Мадрид - Москва. Перед нами сидел этот молодой человек кавказской внешности, кажется армянин, и пристально смотрел на моего мужа. Потом неожиданно ударил его. Муж не ответил, а на его вопрос: "За что?" - мужчина ответил: "Выйдешь - узнаешь". Испугавшись, я начала кричать и звать стюардесс. Вместе с другими пассажирами мы старались успокоить дебошира», - вспомнила женщина.

Она добавила, что после этого их с супругом пересадили, а рядом со скандалистом постоянно оставались несколько других пассажиров и стюардессы. Прибывшая на место полиция попросила Радченко написать заявление.

«Мы написали его в участке, после чего дебошира увели. На следующее утро нам показали его фотографию, и мы узнали, что, попытавшись бежать, он попал под колесо самолета», - сказала она.

Несмотря на дебош, новость о гибели пассажира стала шоком для Радченко. Ей очень жаль, что такое произошло.

Напомним, в московском аэропорту Шереметьево расследуют трагическую гибель мужчины, оказавшегося прямо перед самолетом на взлетно-посадочной полосе. По информации оперативных служб, работающих на месте трагедии, погибшим оказался 25-летний гражданин Армении, депортированный из Испании и летевший из Мадрида в Ереван с пересадкой в Москве. По сообщениям центра общественных связей аэропорта, «личность погибшего установлена» и данные переданы полиции для дальнейшего проведения следственных действий.