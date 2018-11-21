Директор школы рассказала о судьбе педагога, которая избивала детей скакалкой

В Северодвинске следователи проводят проверку по факту избиения школьников. Учитель физкультуры, по совместительству классный руководитель, ударами скакалки воспитывала семиклассников за провинности. Поводом для публичной порки стали несделанное домашнее задание и плохое поведение в столовой.

На сайте школы говорится, что у Ирины Кольцовой - так зовут учительницу - более 30 лет педагогического стажа. Не исключено, что к подобным методам воспитания она прибегала и раньше. Судя по реакции класса, то, что происходит на видео, для них дело привычное.

По словам директора школы, об инциденте она узнала из социальных сетей.

«Начата внутренняя проверка. Мною издан приказ о проверке в отношении педагога, совершившего данный поступок. Создана комиссия, которая приступила к работе сегодня. Ну, конечно, случай неприятный, в педагогической среде такого быть не должно. Комиссия сделает выводы», - заявила директор СОШ № 19 г. Северодвинска Елена Яркова.

Служебное расследование распорядился провести и мэр города. Сама учительница, которая применяла непедагогические меры воспитания, ушла в отпуск за свой счет. В ближайшее время будет решаться вопрос о ее увольнении.