В Подмосковье обнаружен череп мамонта с кладом внутри

В Подмосковье на Зарайской стоянке обнаружили необычный артефакт. Археологи раскопали череп мамонта с кладом внутри. Предки человека спрятали таким образом кремниевые изделия и заготовки для оружия. О необычной находке рассказали представители министерства культуры Подмосковья на официальном сайте.

На стоянке обнаружили очаг с костями животных и маркировку жилищ первобытных людей. Предки человека отмечали уровень своих домов с помощью красной краски и угля. В последний день археологам под руководством научного сотрудника отдела археологии каменного века РАН Сергея Льва удалось обнаружить листовидный бифасиальный наконечник - это первая подобная находка на Зарайской стоянке.