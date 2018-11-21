Автоэксперт предрек подорожание услуг автошкол

Сергей Лобарев, глава «Гильдии автошкол», рассказал «Звезде», на сколько могут подорожать услуги автошкол.

«Профессиональное сообщество в сфере автообучения понимает, что это бензин. Рост цен на бензин приведет к росту аренды транспортных средств - 70% автоинструкторов работают на своих машинах, по договорам. Все эти критерии приведут к росту цен на 5%», - сказал Лобарев.