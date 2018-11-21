«Думаем, что заяц» - в Сети опубликовали переговоры пилотов Boeing, сбившего человека в Шереметьево

Опубликованы переговоры экипажа Boeing 737, который минувшей ночь насмерть сбил мужчину, с наземными службами. Трагедия произошла в аэропорту Шереметьево.

Тело погибшего было обнаружено на ВПП вскоре после взлета лайнера рейсом Москва - Афины. Летчики сообщили техникам, что с чем-то столкнулись.

«У нас все нормально, никаких отказов. Мы выполнили контрольный выпуск и уборку шасси. Не думаем, что нанесены какие-то повреждения, продолжаем полет», - доложил на землю член экипажа.

Погибшим оказался 25-летний гражданин Армении. По появившимся ранее сведениям, он устроил дебош на борту лайнера, одлетавшего к Москве. С борта его ссадили, но каким-то образом мужчина оказался на летном поле. Известно также, что государственную границу он не пересекал.

В результате инцидента взлетно-посадочную полосу закрыли, что привело к задержке отправления восьми рейсов. В настоящее время воздушная гавань работает по расписанию. Следственные мероприятия продолжаются.