Эксперт не увидел необходимости в реформировании системы получения оружейной лицензии

Инструктор по стрельбе, руководитель общественного объединения «Сфера-Легион» Сергей Дубов прокомментировал «Звезде» новость об ужесточении режима получения лицензии на оружие. По его словам, имеющихся процедур вполне достаточно и дополнительная бюрократия не даст гарантий качественного результата.

По мнению Дубова, новые правила ничего не изменят, а нюансы вроде справки о доходах и «вовсе вызывают большие сомнения», так как в контексте покупки оружия речь не заходит о баснословных суммах, которые неподъемны для тех, кто хотя бы подрабатывает, даже не имея постоянной работы.

Инструктор отметил, что дополнительные бюрократические препоны только ухудшат положение вещей. В первую очередь по причине того, что правоохранители получат дополнительную нагрузку в виде заявителей, с которыми придется проводить беседы и следить за соблюдением всех аспектов оформления лицензий. В таком же контексте эксперт отметил и инициативу «бесед» с росгвардейцами, подчеркнув при этом, что и от правоохранителя потребуются определенные знания и опыт, чтобы подвести правильный итог по вопросу выдачи оружейной лицензии.

«В России гораздо легче проходят запретительные меры, чем, наоборот, разрешительные», - подытожил общественник.

Напомним, в Госдуме разработали законопроект о специальном порядке получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия. Нововведения коснутся лиц в возрасте 18-21 года, не служивших в армии и не ведущих традиционный охотничий образ жизни. Суть в том, что изменения позволят получить о них максимально полную информацию.