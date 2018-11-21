«Хотели напугать людей» - журналист рассказал о бомбах, заложенных в ДНР перед выборами

Военный корреспондент Семен Пегов рассказал «Звезде» о предотвращенных накануне выборов в ДНР терактах.

«Это был период в семь дней до голосования. И было предотвращено 19 терактов. Было заложено 19 бомб», - рассказал журналист в программе «Открытый эфир».

По его словам, часть самодельных бомб была начинена гвоздями, гайками и шурупами. Как отметил Пегов, готовящиеся теракты были нацелены на запугивание мирного населения Донбасса накануне выборов.

Организаторы рассчитывали на то, что жители ДНР предпочтут остаться дома и не идти на избирательные участки.

«Закладывали на остановках, рядом с торговыми центрами. То есть не стояла задача уничтожить какого-то одного из командиров... Хотели запугать мирное население, чтобы они не ходили на выборы, чтобы боялись и сидели дома», - объяснил журналист.

Выборы в ДНР проходили 11 ноября. Победу одержал Денис Пушилин. Он набрал 60,85% голосов избирателей. В должность главы самопровозглашенной республики Пушилин вступил 20 ноября. Позже стало известно, что силовые структуры ДНР ообнаружили и обезвредили в преддверии выборов 19 закладок со взрывчатыми веществами. По данным местных силовиков, будущие теракты готовили украинские диверсанты.