Пенсионерка, которой по ошибке ампутировали здоровую ногу, скончалась

Пенсионерка, которой воронежские хирурги по ошибке ампутировали обе ноги, скончалась. Об этом рассказал ее сын, Андрей Дронов.

«Мне утром позвонил брат Игорь и сказал, что мамы больше нет. Пока никаких подробностей. Сейчас я в Санкт-Петербурге, жду, когда скажут, в какой день мы сможем ее забрать», - сказал Дронов.

В последнее время женщина находилась в тяжелом состоянии. Восьмидесятидевятилетняя пенсионерка отказывалась от воды и пищи, сообщает RT. Андрей Дронов рассказал также, что в региональном управлении Следственного комитета до сих пор проводят медицинскую экспертизу.

«Я намерен добиться справедливого решения по делу», - добавил мужчина.

Резонансное происшествие случилось в Воронеже 4 ноября. Пенсионерку и узницу концлагеря Марию Дронову доставили в городскую больницу № 3. У женщина на одной из ног развилась гангрена. Хирурги долго совещались и решили сначала ампутировать здоровую конечность, посчитав, что главная опасность исходит от нее.

Позже женщине провели вторую операцию, в ходе которой ампутировали оставшуюся ногу. Медики, действия которых проверяют правоохранительные органы, не признают своей вины в случившемся и уверяют, что ампутация обеих ног была вызвана медицинской необходимостью.

Родственники умершей настаивают на «преступной халатности» со стороны медперсонала горбольницы и на правовой оценке их профессиональных действий.