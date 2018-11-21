Москва и Минск будут совместно бороться с героизацией нацизма

Сергей Лавров участвует в совместном заседании коллегии МИД двух стран. Министр подчеркнул, что в Союзном государстве большое значение придают сохранению памяти об общей истории.

«Нас не могут не беспокоить опасные тенденции, связанные с искажением событий Великой Отечественной и Второй мировой войн. Не прекращаются попытки оправдать, а то и героизировать нацистов и их пособников, пересмотреть решения Нюрнбергского трибунала. Тревожит и то, что параллельно с фальсификацией истории набирает обороты русофобия, которая в ряде европейских государств возводится чуть ли не в ранг официальной идеологии», - заявил Лавров.

По словам Лаврова, для борьбы с этой тенденцией необходимы усилия не только дипломатов, но также парламентариев и общественности двух стран. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей отметил, что противодействовать фальсификации истории необходимо на площадках ООН и других международных организаций.