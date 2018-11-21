В Роскосмосе рассказали о дальнейшем развитии системы спутниковой навигации ГЛОНАСС

Начиная с 2023 года орбитальная группировка системы ГЛОНАСС начнет предоставлять услуги высокоточной навигации. Этому будут способствовать шесть новых спутников, которые выведут на высокую эллиптическую орбиту.

Об этом говорится в презентации первого заместителя главы КГ «Роскосмос» Юрия Урличича. Сегодня представители госкорпорации принимают участие в Vlll Международном конгрессе «ЭРА-ГЛОНАСС», который проводится в Москве.

«Орбитальная группировка высокоорбитального космического комплекса ГЛОНАСС из шести космических аппаратов, находящихся по два космических аппарата в трех орбитальных плоскостях, будет образовывать на поверхности Земли две трассы. Предоставление услуги абсолютной высокоточной навигации - с 2023 года», - говорится в официальной презентации.

Российская глобальная навигационная спутниковая система насчитывает 24 космических аппарата. В настоящий момент система ЭРА-ГЛОНАСС активно внедряется в автомобилестроении.

С начала этого года все продаваемые в РФ автомобили оснащаются навигационной системой, которая позволяет отследить их местоположение и направить к водителю помощь в случае необходимости.

В ходе конгресса заместитель генерального директора АО «ГЛОНАСС» Илья Аксельрод заявил, что внедрение системы позволило снизить смертность на российских дорогах на 14%. До конца года к системе будет подключено три миллиона автомобилей.