В МИД РФ прокомментировали новые «нефтяные» санкции США
МИД РФ на своем сайте разместил комментарий по очередным санкциям США, введеных против двух российских компаний за поставки нефти властям Сирии.
«Попытки предъявлять обвинения в содействии снабжению нефтью Сирии, чьи вооруженные силы восьмой год ведут борьбу с террористической агрессией, выглядят как заявление о поддержке террористов и одновременно как стремление помешать восстановлению разоренной страны, многие жители которой лишены света и тепла», - говорится заявлении.
Днем ранее Минфин США внес в санкционный список шесть россиян и три организации за содействие в поставках нефти в Сирийскую Арабскую Республику. В список компаний, в частности, вошли Global Vision Group и «Промсырьеимпорт». Под санкции также подпала одна иранская организация.