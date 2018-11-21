Ученые выяснили, как аспирин помогает победить рак

Пациенты с высоким риском развития рака кишечника могут уменьшить вероятность возникновения заболевания с помощью аспирина. Ученые из Лидского университета в Великобритании провели эксперимент, в ходе которого испытуемым, предрасположенным к этому типу опухолей, в течение года давали аспирин и эйкозапентаеновую кислоту. О результатах эксперимента сообщил автор портала MedicalXpress.

Добровольцев для эксперимента выбрали из числа тех, у кого по результатам колоноскопии была обнаружена предрасположенность к раку кишечника. На подобное возможное развитие событий указывает высокая концентрация полипов на стенках органа.

Испытуемых разделили на четыре группы. Одним давали только аспирин, другим - только эйкозапентаеновую кислоту, третьи получали и то и другое, а четвертая группа принимала так называемые пустышки.

В конце исследования выяснилось, что число полипов у тех, кто принимал аспирин, сократилось на 22%, а у лечившихся эйкозапентаеновой кислотой - на 9%.

Рак кишечника сейчас является одним из самых распространенных видов опухолей. Ежегодно от него умирает 862 тысячи человек, по данным Всемирной организации здравоохранения.