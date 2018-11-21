Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Сейчас детей интересует, куда галку поставить» - Павел Гусев раскритиковал систему ЕГЭ

Павел Гусев
12:56 21.11.2018
Уровень образования, который сегодня у нас есть, ниже, чем в советское время
Фото: Павел Лисицын, РИА новости

Главный редактор «МК» Павел Гусев считает, что из-за ЕГЭ уровень среднего образования в России существенно понизился. Об этом он заявил на ток-шоу «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

«Мы можем уже говорить о том, как бы нам не потерять сегодняшнее поколение. Потому что уровень образования, который у нас есть сегодня, далеко отошел от советской системы образования. Я ярый противник ЕГЭ. Почему мы взяли американо-европейскую систему в свою образовательную? Зачем мы это сделали, кто мне объяснит? Последние, девятый и десятый, классы в советской школе мы готовились к экзаменам, штудируя весь объем знаний. А сейчас дети штудируют вопросы, которые были три-четыре года назад. Их не знания интересуют, а куда галочку поставить», - объяснил свою позицию Гусев.

У системы единого государственного экзамена есть масса противников. А недавно в Госдуме прозвучало предложение о замене ЕГЭ на систему раннего выявления талантов у учеников, основанную на блокчейн-технологии. С такой инициативой выступил комитет по образованию и науке. Соответствующее предложение было направлено министру просвещения Ольге Васильевой.

В сопроводительном письме подчеркивается, что система госэкзамена должна быть реформирована, так как она, «по мнению большинства родителей и педагогов», нуждается в доработке.

«Оценивать способности ребенка можно с помощью трех компонентов: данных, полученных в результате профориентации, его оценок и социальной активности, связанной с общественной деятельностью», - говорится в тексте предложения.

В то же время анализом полученных в итоге сведений согласно инициативе представителей Госдумы займется блокчейн-технология, которая «с математической точностью» оценит индивидуальность каждого ребенка.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.11.2018, 11:55
Принцип работы легендарной «Энигмы» показали на видео
Дата21.11.2018, 08:00
Экипаж вертолета Ми-26 перевезет истребитель Су-27 в Кронштадт
Дата21.11.2018, 02:01
Черчесов назвал заслуженным поражение сборной России от Швеции
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата21.11.2018, 12:57
Истребитель Су-57 получит гиперзвуковое оружие
Дата21.11.2018, 10:21
Пропавшие в глубинах: тайна гибели субмарины П-1
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:00 В стране и мире
Видео
Очевидец рассказала о странном поведении погибшего на взлетной полосе в Шереметьево мужчины
11:57 В стране и мире
Видео
СМИ: западная коалиция нанесла очередной удар по Сирии фосфорными боеприпасами
11:55 В стране и мире
Видео
Принцип работы легендарной «Энигмы» показали на видео
10:33 В стране и мире
Правила получения лицензии на оружие могут ужесточить
10:13 В стране и мире
Видео
Выбран новый президент Интерпола
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые выяснили, как аспирин помогает победить рак
Видео
Пропавшие в глубинах: тайна гибели субмарины П-1
На руинах Помпеев нашли древнюю эротическую фреску
Видео
Собака-вратарь отбила собой мяч и спасла футболистов от позора: видео
В лесах США обнаружили рассадник «вирусов-мутантов»
Видео
Разгневанный отменой рейса пассажир устроил «костер» из своего багажа в аэропорту: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.