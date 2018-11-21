«Сейчас детей интересует, куда галку поставить» - Павел Гусев раскритиковал систему ЕГЭ

Главный редактор «МК» Павел Гусев считает, что из-за ЕГЭ уровень среднего образования в России существенно понизился. Об этом он заявил на ток-шоу «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

«Мы можем уже говорить о том, как бы нам не потерять сегодняшнее поколение. Потому что уровень образования, который у нас есть сегодня, далеко отошел от советской системы образования. Я ярый противник ЕГЭ. Почему мы взяли американо-европейскую систему в свою образовательную? Зачем мы это сделали, кто мне объяснит? Последние, девятый и десятый, классы в советской школе мы готовились к экзаменам, штудируя весь объем знаний. А сейчас дети штудируют вопросы, которые были три-четыре года назад. Их не знания интересуют, а куда галочку поставить», - объяснил свою позицию Гусев.

У системы единого государственного экзамена есть масса противников. А недавно в Госдуме прозвучало предложение о замене ЕГЭ на систему раннего выявления талантов у учеников, основанную на блокчейн-технологии. С такой инициативой выступил комитет по образованию и науке. Соответствующее предложение было направлено министру просвещения Ольге Васильевой.

В сопроводительном письме подчеркивается, что система госэкзамена должна быть реформирована, так как она, «по мнению большинства родителей и педагогов», нуждается в доработке.

«Оценивать способности ребенка можно с помощью трех компонентов: данных, полученных в результате профориентации, его оценок и социальной активности, связанной с общественной деятельностью», - говорится в тексте предложения.

В то же время анализом полученных в итоге сведений согласно инициативе представителей Госдумы займется блокчейн-технология, которая «с математической точностью» оценит индивидуальность каждого ребенка.