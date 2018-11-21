Жительница Москвы устроила фотосессию со львом и машиной спецбатальона ГИБДД

В Москве прошла необычная фотосессия. Дочь успешного предпринимателя, пресытившись съемками с дорогим алкоголем и дорогими, но обычными автомобилями, решила выйти на новый уровень.

Карина Назаретян устроила на Воробьевых горах фотосессию с машиной спецбатальона ГИБДД, на которой установлены особые госномера, и маленьким львом.

Судя по количеству комментариев к опубликованным фото, на «новый уровень» Назаретян вышла успешно.

Однако в министерстве внутренних дел смелые снимки не оценили. В данный момент правоохранители выясняют, как девушке удалось организовать столь необычную обстановку для съемки. Назаретян грозит административное наказание.