Пасечник вступил в должность главы ЛНР

Леонид Пасечник, победивший на выборах главы Луганской народной республики, вступил в должность.

На торжественной церемонии присутствовали депутаты Народного совета ЛНР и более полусотни делегатов из ряда государств, включая Южную Осетию и Россию.

Пасечник присягнул на верность республике и поклялся осуществлять свои полномочия в соответствии с Конституцией и законодательством, «с честью выполнять высокие обязанности главы и верно служить народу».

Как сообщает официальный сайт республики, во время церемонии Пасечнику вручили символ власти – Знак главы ЛНР, который состоит из нагрудного знака и ордена на цепочке.

Между тем, ранее к официальному осуществлению своих полномочий приступил избранный глава ДНР Денис Пушилин. Он также присягнул на верность республике во время церемонии инаугурации, на которой присутствовало около тысячи гостей.