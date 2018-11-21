В Госдуме назвали «похмельным бредом» заявление украинских экспертов о смещении Крымского моста

В Государственной думе РФ прокомментировали опасения украинских экспертов относительно устойчивости Крымского моста. Ранее аналитики так называемого Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины заявили, что переправа «смещается» и «деформируется».

К таким выводам киевские эксперты пришли, проанализировав спутниковые снимки. Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал их заявления «похмельным бредом».

«Я рекомендую украинским экспертам рассмотреть мост в инфракрасном излучении и провести биохимические опыты. Уверен, что результаты они озвучат те же самые. Пусть они не опасаются и к нашему мосту не лезут. Нет сомнений, что это очередной похмельный бред, реагировать на который не имеет смысла», - заключил Хинштейн.

Крымский мост является самым протяженным в России, его длина - 19 километров. Старт движению по переправе дал президент Владимир Путин. Пятнадцатого мая глава государства сам сел за руль грузовика и открыл движение, возглавив автомобильную колонну.