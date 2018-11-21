В России госбюджет на 2019 год будет профицитным
Впервые за несколько лет основной финансовый документ России будет профицитным.
Фото: duma.gov.ru
По прогнозу правительства, впервые за несколько лет бюджет будет профицитным. Согласно документу доходы бюджета в следующем году составят почти 20 триллионов рублей - на два триллиона больше расходов.
По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, главная цель - повышение качества жизни граждан. В приоритете - социальная сфера: демография, образование, здравоохранение. Ожидается рост зарплат и пенсий. Уже в будущем году они вырастут более чем на 6%. А к 2021 году их размер составит почти два прожиточных минимума - более 17 тысяч рублей.
И сегодня же третье чтение должен пройти законопроект о поправках бюджета на этот год, поскольку доходы оказались выше запланированных.