В России госбюджет на 2019 год будет профицитным

По прогнозу правительства, впервые за несколько лет бюджет будет профицитным. Согласно документу доходы бюджета в следующем году составят почти 20 триллионов рублей - на два триллиона больше расходов.

По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, главная цель - повышение качества жизни граждан. В приоритете - социальная сфера: демография, образование, здравоохранение. Ожидается рост зарплат и пенсий. Уже в будущем году они вырастут более чем на 6%. А к 2021 году их размер составит почти два прожиточных минимума - более 17 тысяч рублей.

И сегодня же третье чтение должен пройти законопроект о поправках бюджета на этот год, поскольку доходы оказались выше запланированных.