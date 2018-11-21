СМИ: западная коалиция нанесла очередной удар по Сирии фосфорными боеприпасами

Очередной удар по Сирии боеприпасами с белым фосфором нанесла возглавляемая США военная коалиция.

Как сообщает информационное агентство SANA, бомбардировке подвергся населенный пункт Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

По информации агентства, в результате удара есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Ранее США наносили по Хаджину авиационные удары с применением фосфорных зажигательных боеприпасов.

Применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.