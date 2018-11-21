СМИ: западная коалиция нанесла очередной удар по Сирии фосфорными боеприпасами
Бомбардировке подвергся населенный пункт Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.
Фото: sana.sy
Очередной удар по Сирии боеприпасами с белым фосфором нанесла возглавляемая США военная коалиция.
Как сообщает информационное агентство SANA, бомбардировке подвергся населенный пункт Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.
По информации агентства, в результате удара есть погибшие и раненые среди мирного населения.
Ранее США наносили по Хаджину авиационные удары с применением фосфорных зажигательных боеприпасов.
Применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.