Президент фонда образования рассказал о главных задачах системы, которая может заменить ЕГЭ

Президент Всероссийского фонда образования и помощник первого зампреда комитета по образованию Госдумы России Сергей Комков прокомментировал «Звезде» инициативу по изменению системы ЕГЭ. Предлагается отказаться от нынешней тестовой проверки знаний школьников в пользу альтернативной системы раннего выявления талантов. Комков - один из экспертов, участвующих в разработке данной инициативы.

«Мы предлагали и предлагаем совершенно другую систему оценки. С пяти-шестилетнего возраста каждый ребенок начинает проявлять заинтересованность в том или ином виде деятельности и определенные таланты. Развитие этого и должно быть потребностью учебных учреждений вместе с семьей», - заявил Комков.

Он подчеркнул, что «отслеживать таланты и развить их на протяжении обучения в школе» - это и есть основная задача.

«Тогда на выходе из школы мы получим огромную армию талантливых детей и граждан России», - подчеркнул эксперт.

Комков признает, что новая предлагаемая система сложнее, «чем загнать всех детей в класс и заставить писать тестовый экзамен».

«Но это принесет значительно большие результаты для страны, государства и народа, чем написание тестовых заданий и проставление галочек», - утверждает президент фонда образования.

Он выразил особую надежду на то, что процесс реформации пойдет быстрее, ведь, по его словам, «уже потеряно почти два поколения выпускников».

Напомним, в Госдуме предложили заменить ЕГЭ на систему раннего выявления талантов у учеников, основанную на блокчейн-технологии. Предложение направлено министру просвещения РФ Ольге Васильевой и заключается в введении абсолютно новой методики оценки знаний, получаемых в школах.